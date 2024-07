River Plate schmeißt Ex-FC-Bayern-Star Demichelis raus

Demichelis' Karriere begann bei River Plate

River Plate war die erste Profistation von Demichelis als Spieler. Nach fünf Jahren war er 20023 zum FC Bayern München gewechselt, wo er bis 2010 174 Spiele absolvierte. Nach weiteren Stationen beim FC Malaga, Atlético Madrid, Manchester City und Espanyol Barcelona beendete er 2017 seine aktive Karriere.

FC-Bayern-Trainer mit mäßigem Erfolg

Danach kehrte er 2019 zunächst als Jugendtrainer zurück an die Säbener Straße, 2021 übernahm er die Leitung der zweiten Mannschaft des FC Bayern München mit mäßigem Erfolg. An der Seite von U17-Trainer Danny Schwarz stiegen der FCB II zunächst in die Regionalliga ab, danach wurde zwei Mal der Wiederaufstieg verpasst.

2022 dann das Angebot von River Plate. Demichelis kehrte in seine Heimat zurück, übernahm das Team zur Saison 2023/24 und holte umgehend den Meistertitel. Als Spieler hatte Demichelis mit diesem Klub bereits 2002 und 2003 den nationalen Meistertitel gewonnen.