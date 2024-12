Bombenfund im Nürnberger Dutzendteich - Evakuierung läuft

Am Dutzendteich in Nürnberg wurde das Wasser abgelassen - und zum Vorschein kam eine Fliegerbombe. Die 75 Kilo schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwochmorgen durch Zufall auf dem schlammigen Grund des Sees entdeckt worden.

Rund um den See wird evakuiert

Derzeit laufen die Evakuierungsmaßnahmen rund um den See. Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände bleibt am heutigen Mittwoch aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das teilt die Stadt Nürnberg mit. Das Doku-Zentrum befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Fundortes. Inzwischen sind Bombenexperten unterwegs, um die 75-Kilo-Bombe zu begutachten und zu entschärfen.

Newsletter der Stadt informiert

Rund um den Dutzendteich ist ein Evakuierungsradius von 350 Metern festgelegt worden. Neben dem Dokumentationszentrum befinden sich die Kongresshalle, das Max-Morlock-Stadion und die Arena Nürnberg Versicherung in unmittelbarer Nähe. Allerdings sind - wie die Stadt auf ihrem offiziellen Newsletter zum Bombenfund (externer Link) mitteilt - nicht alle Bereiche von der Evakuierung betroffen: Die Arena Nürnberger Versicherung und der Zirkus Flic Flac werden nicht evakuiert. Entgegen einer ersten Meldung ist auch das Max-Morlock-Stadion nicht betroffen.

Anwohner werden evakuiert

Für die Anwohner - zum Beispiel auch der Herzogstraße - die vom Bombenfund im Nürnberger Dutzendteich betroffen sind, läuft derzeit die Evakuierung. Sie soll bis 14 Uhr abgeschlossen sein. Ein Shuttlebus fährt ab der Haltestelle Bahnhof Dutzendteich, beim Restaurant "Gutmann", teilt die Stadt mit. Rund um den Dutzendteich kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei rät, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Der Fundort der Bombe befindet sich etwa 50 Meter nordöstlich vom Serenadenhof im Dutzendteich.