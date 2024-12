Aus im DFB-Pokal für den FC Bayern, Rot für Neuer

Im Achtelfinale des DFB-Pokals ist der FC Bayern München am Dienstagabend gegen Bayer 04 Leverkusen ausgeschieden (0:1). Die erste Titelchance ist dahin. Der Leverkusener Torschütze: Nathan Tella (69.), der erst im Laufe des Spiels für Patrik Schick auf den Platz gekommen war.

Bayern erst ohne Kane – nach Platzverweis auch ohne Neuer

Die Bayern mussten in der Partie gegen Leverkusen auf ihren Top-Torjäger Harry Kane verzichten. Kane hatte sich beim 1:1 des Rekordmeisters in Dortmund einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Michael Olise ersetzte ihn. Außerdem rückte Kingsley Coman für Mathys Tel in die Startelf, Jamal Musiala blieb im Zentrum.

Eine gute Viertelstunde nach Anpfiff sorgte Bayern-Keeper Manuel Neuer für die Szene des Spiels und für Kopfschütteln: Außerhalb des Strafraums und in Rugby-ähnlicher Manier rammte Neuer Jeremie Frimpong mit einem heftigen Bodycheck zu Boden. Bei seinem 866. Spiel als Profifußballer sah Neuer folgerichtig zum ersten Mal in seiner langen Karriere die Rote Karte. Trainer Vincent Kompany nahm Leroy Sané vom Feld, Ersatzkeeper Daniel Peretz kam in die Partie. Für den israelischen Nationaltorhüter war es der erst dritte Pflichtspiel-Einsatz für den FCB.

Nagelsmann beeindruckt von Bayern-Reaktion in Unterzahl

Der Platzverweis für Neuer schien die Gastgeber aber kaum zu beeindrucken. "Die Bayern machen es fast besser als in Gleichzahl, das ist tatsächlich oft so im Fußball, dass die Mannschaft eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität entwickelt", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Halbzeit anerkennend in der ARD.

Vor, aber auch nach Neuers Roter Karte zeigte sich der Rekordmeister kontrolliert mit bis zu 70 Prozent Ballbesitz. Für die Werkself hingegen drehte Florian Wirtz mit jeder Minute immer mehr auf. Einige Male bahnte er sich seinen Weg gefährlich nah vors Tor – blieb im Abschuss aber zu schlampig.

Top-Chance für Bayern in letzter Minute

Das 1:0 konnten die Leverkusener dann in Minute 69 einsacken: Tella, der für Schick auf den Platz gekommen war, positionierte sich perfekt vor dem Tor, angelte eine Flanke von Alejandro Grimaldo aus der Luft und köpfte den Ball ins Tor. Peretz war chancenlos. Für die Bayern hingegen kam erst wieder in allerletzter Minute Hoffnung auf: In der fünften Minute der Nachspielzeit kam Olise im Leverkusener Strafraum an den Ball und feuerte die Kugel nur wenige Millimeter am Pfosten vorbei.

Der Rekordpokalsieger schied damit zum fünften Mal in Folge vorzeitig aus – der letzte Triumph datiert aus dem Jahr 2020. Für den amtierenden Doublesieger Leverkusen hingegen geht es weiter ins Viertelfinale.

Vincent Kompany lobt Mannschaft

Trotz der Niederlage fand FCB-Trainer Kompany lobende Worte für seine Mannschaft: "Sie haben Charakter gezeigt", sagte der Belgier nach der Partie in der ARD. "Auch nach der Roten Karte war es noch gut", so der Coach weiter. Den Spielern könne er keinen Vorwurf machen.