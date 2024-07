Bei über 30 Grad: Mutter lässt Einjährige im Auto zurück

Eine Mutter hat in Nürnberg ihr einjähriges Kind bei über 30 Grad allein im Auto gelassen. Wie die Polizei mitteilte, schlug die Feuerwehr schließlich eine Scheibe des Wagens ein, um das Mädchen zu befreien. Die Retter seien gerade noch rechtzeitig gekommen, um Gesundheitsschäden zu verhindern, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Mutter.

Passanten wählten den Notruf

Den Angaben der Polizei zufolge wollte die Mutter am Samstagnachmittag einen Bekannten in Nürnberg zum Flughafen begleiten. Die Einjährige habe sie währenddessen im Auto gelassen. Der Wagen stand am Eingang zum Flughafen mit geschlossenen Scheiben in der prallen Sonne. Mehrere Passanten bemerkten dies und wählten den Notruf.

Flughafenfeuerwehr rettete Mädchen aus Auto

Die Flughafenfeuerwehr rettete das verschwitzte Kind. Nach Angaben der Polizei saß es rund eine halbe Stunde lang in dem Auto. Bei der anschließenden Untersuchung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sie gerade noch rechtzeitig gekommen waren. Ansonsten wären schlimmere Gesundheitsfolgen wahrscheinlich gewesen, heißt es. Ins Krankenhaus musste das Mädchen jedoch nicht.

Die Mutter erklärte, sie habe sich in der Zeit verschätzt. Sie wollte demnach eigentlich maximal fünf Minuten weg sein.

Polizei warnt: Kinder niemals im Auto lassen

Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass für eine eindringliche Warnung: Kinder dürften bei Hitze auch nicht für wenige Minuten im Auto zurückgelassen werden. Bei hohen Temperaturen werde der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Besonders gefährlich sei dies für Kinder. Herz und Kreislauf könnten binnen kürzester Zeit versagen und es drohe der Hitzetod – daran könne auch ein leicht geöffnetes Fenster nichts ändern.

Autos heizen sich schnell auf

Schon nach zehn Minuten kann es im geschlossenen Auto gefährlich werden. Die Innentemperatur eines parkenden Autos kann bei einer Außentemperatur von 30 Grad innerhalb einer halben Stunde bereits auf 46 Grad ansteigen – dann wird es für Kinder kritisch und es droht Lebensgefahr (dunkelrote Bereiche der Grafik).

Bei einer Außentemperatur von "nur" 20 Grad ist dieser kritische Wert innerhalb einer Stunde erreicht. Das haben Forscher aus den USA untersucht und eine Tabelle entwickelt, wie die Temperatur im Inneren eines Autos in Abhängigkeit von der Außentemperatur ansteigt.