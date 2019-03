BR-BayernTrend zur Europawahl

Aufgaben für Europäische Union: Soziales, Wirtschaft, Umwelt

Worum sollte sich die Europäische Union aber aktuell am ehesten kümmern? Im EU-Aufgabenverständnis der Bayern sticht kein Politikfeld besonders hervor: 38 Prozent der Wahlberechtigten sehen in einer sozial gerechten Union eine Aufgabe, um die sich vordringlich gekümmert werden sollte, jeweils 33 Prozent in einer wirtschaftlich dynamischen bzw. ökologischen Staatengemeinschaft. Drei von zehn Bayern betrachten wiederum Migration und den Schutz der Außengrenzen (30 Prozent) als derzeit drängendste Aufgabe der Europäischen Union, ebenso viele die Stabilisierung von Währungen und Finanzen (28 Prozent). Verteidigungs- und Sicherheitsfragen priorisiert im Freistaat demgegenüber nur jeder Fünfte (21 Prozent).

Ähnlich wie in der Bundespolitik besteht auch im europapolitischen Aufgabenverständnis keine Einigkeit zwischen den einzelnen Wählergruppen. Während die Grünen-Anhänger den größten europapolitischen Handlungsdruck beim Umwelt- und Verbraucherschutz (56 Prozent) ausmachen, steht eine sozialere Europäische Union bei SPD-Anhängern (52 Prozent), aber auch bei den Freien Wählern (47 Prozent) ganz oben. Identifizieren die AfD-Anhänger in der Zuwanderung und im Schutz der Außengrenzen (72 Prozent) die wichtigste europäische Aufgabe dieser Tage, sind den FDP-Anhängern wiederum Fragen von Wirtschaft und Arbeitsmarkt (56 Prozent) am wichtigsten. Die CSU-Anhänger sind vergleichsweise am wenigsten auf ein bestimmtes europapolitisches Aufgabenfeld fokussiert. Ihre Agenda wird noch am ehesten von Währungs- (35 Prozent) sowie Wirtschafts- und Arbeitsmarktfragen (34 Prozent) angeführt.