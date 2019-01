BayernTrend September '17: CSU und Merkel in Bayern weiter vorn

Verbreitetes Sicherheitsgefühl

Fragen der Kriminalitäts- und Verbrechensbekämpfung benennen 6 Prozent der Bayern momentan als wichtigstes Problem in Deutschland. Damit steht die innere Sicherheit bei den Wahlberechtigten aktuell nicht so stark im Fokus wie noch im Frühjahr (Mai: 12 Prozent). Insgesamt ist in Bayern ein ausgeprägtes Sicherheitsgefühl gegeben. Neun von zehn Befragten (88 Prozent) geben an, dass sie sich alles in allem in Deutschland sicher fühlen. 12 Prozent fühlen sich in Deutschland eher unsicher, darunter überdurchschnittlich viele AfD-Anhänger (44 Prozent).