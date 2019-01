BayernTrend Mai '17: CSU und Merkel klar vorne

Wichtigste Probleme in Deutschland: Migration, Soziales und Renten, Bildung und innere Sicherheit

Entsprechend der guten konjunkturellen Stimmung stehen für die Befragten Wirtschaftsthemen momentan hinten an. Aus Sicht der Bayern bilden stattdessen Fragen der Migration die größte Herausforderung für die Politik in Deutschland. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) betrachtet die Flüchtlingsmigration als aktuell wichtigstes Problemfeld. Andere Themen folgen in der Wahrnehmung der Bayern mit großem Abstand: Nur jeder Sechste (17 Prozent) problematisiert ungerechte soziale Verhältnisse in Deutschland, ähnlich viele das bestehende Renten- und Altersvorsorgesystem (14 Prozent). 13 Prozent nennen Schul- und Bildungsfragen, 12 Prozent die innere Sicherheit, 11 Prozent die Lage am Arbeitsmarkt bei der Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland.