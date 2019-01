BayernTrend Juli '13: Die ausführlichen Ergebnisse

Direktwahlfrage und Profilvergleich: Seehofer vergrößert Vorsprung auf Ude

Könnten die Bayern in einer Direktwahl über die Besetzung des Ministerpräsidentenamtes entscheiden, hieße der nächste Regierungschef wieder Horst Seehofer: Für den Amtsinhaber sprechen sich 57 Prozent aus, 35 Prozent ziehen den SPD-Herausforderer Christian Ude als Chef der Staatskanzlei vor. Seehofer kann in der Wählergunst zulegen (+6 Prozentpunkte), während Ude etwas an Rückhalt verliert (-3 Punkte). Damit kann Seehofer seinen Vorsprung vor Ude auf 22 Punkte ausbauen.Seehofer hat an Rückhalt in den eigenen Reihen gewonnen: neun von zehn CSU-Anhänger (89 Prozent) stehen aktuell hinter ihm. In Reihen der SPD würden sich – ähnlich wie im Januar – nur drei von vier für den eigenen Spitzenkandidaten entscheiden, jeder vierte dagegen für Seehofer. Seehofer genießt auch in Reihen der anderen beiden Oppositionsparteien beträchtliche Unterstützung: knapp jeder dritte Anhänger von Grünen und Freien Wählern würde für ihn votieren.