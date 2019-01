BayernTrend Januar '18: CSU auf Tiefstand

Seehofer-Kabinett vor personeller Neuaufstellung unter Druck

Der Rückhalt der CSU-Staatsregierung fällt aktuell weniger deutlich aus als noch zu Beginn des vergangenen Jahres. Während sich Anfang 2017 noch 69 Prozent der Wahlberechtigten positiv zur Arbeit der Staatsregierung äußerten, kommen unmittelbar vor der personellen Neuaufstellung an der Regierungsspitze nur 54 Prozent zu einem wohlwollenden Urteil - der niedrigste Zufriedenheitswert für das CSU-Kabinett in der laufenden Legislaturperiode. Gleichzeitig üben 44 Prozent Kritik an dessen Regierungsleistung.

Nach wie vor überzeugt die CSU-Staatsregierung die übergroße Mehrheit der CSU-Anhänger, wenn auch nicht so deutlich wie im Vorjahr. Zugleich fällt es dem Seehofer-Kabinett schwerer, außerhalb der eigenen Reihen zu punkten: Unter den SPD-Wählern halten sich Zustimmung und Ablehnung aktuell etwa die Waage (52 zu 48 Prozent), bei den Anhängern der Freien Wähler (44 zu 50 Prozent) und der Grünen (34 zu 65 Prozent) überwiegt die Kritik, am deutlichsten aber in den Reihen der AfD (33 zu 66 Prozent).