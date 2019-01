BayernTrend Januar '17: Absolute Mehrheit für CSU, SPD im Tief

Dennoch sind die Bayern in Fragen der Zuwanderung weiterhin gespalten: Während 49 Prozent (+8) der Wahlberechtigten im Freistaat die Flüchtlinge als Bereicherung für Deutschland ansehen, können 45 Prozent dies nicht erkennen. 47 Prozent (+3), die erwarten, dass sich die meisten Flüchtlinge an hiesige Regeln und Lebensweise anpassen werden, stehen 49 Prozent gegenüber, die dies weiterhin in Frage stellen. So uneins sich die Bayern in der Bewertung der Zuwanderung sind, besteht doch weitgehend Einigkeit im Wunsch nach begrenzenden Zuwanderungsregelungen. So spricht sich trotz Rückgangs um 8 Prozentpunkte nach wie vor eine deutliche Mehrheit von 69 Prozent für eine Flüchtlingsobergrenze aus.