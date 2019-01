BayernTrend Januar '14: CSU legt in Wählergunst weiter zu

Parteikompetenzen: CSU dominiert in den meisten Politikfeldern

Die nunmehr wieder allein regierende CSU kann zu Beginn der aktuellen Amtsperiode wiederum auf ein hohes Sachvertrauen in der Bevölkerung setzen. Der Vertrauensvorsprung der CSU ist im Vergleich zum Wahljahr 2013 in den meisten Bereichen sogar noch gewachsen. Besonders groß fällt er in wirtschafts- und haushaltspolitischen Fragen aus. Drei von vier Bayern (75 Prozent, +6) vertrauen bei der Sicherung des Wirtschaftsstandortes der CSU. Die Arbeitsmarktpolitik (61 Prozent, +6) sowie die Haushalts- und Finanzpolitik (61 Prozent, +6) sind nach Meinung einer großen Mehrheit der Bayern am besten bei den Christsozialen aufgehoben. In der Verkehrs- (54 Prozent) und Bildungspolitik (49 Prozent) setzt etwa jeweils die Hälfte der Wahlberechtigten auf die CSU, in Fragen einer modernen Zuwanderungspolitik (39 Prozent) sowie in der Familienpolitik (38 Prozent) jeweils vier von zehn und damit mehr als auf andere Parteien. Schließlich liegt sie auch in der summarischen Bewertung, welcher Partei die Lösung der wichtigsten Probleme im Freistaat zugetraut wird, mit 63 Prozent (+8) deutlich vor der Opposition.

Die SPD als größte der drei bayerischen Oppositionsparteien zieht derzeit allein auf ihrem Kernkompetenzfeld, der sozialen Gerechtigkeit (38 Prozent, -4), mehr Vertrauen auf sich als die CSU. In allen anderen abgefragten Bereichen rangieren die Sozialdemokraten deutlich hinter den Christsozialen an zweiter Stelle, bei der Gestaltung der Energiewende hinter Grünen und CSU sogar an dritter Stelle. Von der Familien- (+5), Energie- (+3) und Haushaltspolitik (+2) abgesehen hat die SPD seit dem vergangenen Jahr Sachvertrauen eingebüßt. Dies gilt auch für die Lösung der wichtigsten Probleme im Freistaat (-6), bei der aktuell nur 11 Prozent der Bayern am ehesten auf die SPD setzen. Die Freien Wähler als zweitstärkste Oppositionspartei im bayerischen Landtag verfügen auch zu Beginn der neuen Legislaturperiode über kein ausgeprägtes landespolitisches Kompetenzprofil. Am ehesten werden sie als kompetent in Fragen der Schul- und Bildungspolitik (5 Prozent, +3) wahrgenommen.

Die Grünen, die traditionell stark in Umweltschutzfragen sind, gelten im Freistaat bei der Energiewende weiterhin als kompetenteste Partei (39 Prozent). Allerdings binden sie hier aktuell weniger Vertrauen (-9) als im vergangenen Jahr, während die SPD (+3), vor allem aber die CSU (+6) mehr Wahlberechtigte überzeugen. Weitere Kompetenzschwerpunkte der Grünen bestehen in der Verkehrs- und in Einwanderungspolitik (jeweils 10 Prozent) sowie in familienpolitischen Fragen (9 Prozent).

Die Vertrauenskrise der bayerischen Liberalen hat sich mit dem Verlust von Regierungs- und parlamentarischer Vertretung nochmals verschärft. Sie spielen aktuell in der Kompetenzwahrnehmung der Bayern faktisch keine Rolle.