BayernTrend Januar '13: Die ausführlichen Ergebnisse

Kompetenzen: CSU dominiert Wirtschaftsfragen, SPD stagniert, Grüne legen zu

Bei der Lösung der wichtigsten Probleme im Freistaat liegt die CSU wiederum klar vor ihren Wettbewerbern (54 Prozent; -3). Wie gehabt fällt der CSU-Vertrauensvorsprung in Fragen der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes und der Haushaltspolitik besonders deutlich aus: Drei von vier Bayern (74 Prozent; +3) setzen bei der Sicherung des Wirtschaftsstandortes auf die regierenden Christsozialen. Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen (60 Prozent; +2) sowie eine gute Haushalts- und Finanzpolitik (58 Prozent; +1) sehen jeweils sechs von zehn am ehesten bei der CSU aufgehoben. Bei der Schul- und Bildungspolitik (43 Prozent; -5) sowie bei der Familienpolitik- und Kinderbetreuung (36 Prozent; -6) bleibt die CSU trotz Einbußen vor der SPD. In Fragen des sozialen Ausgleichs fällt sie wieder hinter die Sozialdemokraten zurück (29: 34 Prozent).

Die SPD kann von den CSU-Verlusten in Fragen der Schul- und Bildungspolitik sowie auf dem Feld der sozialen Gerechtigkeit nicht profitieren, sie verharrt hier auf dem Niveau des Vorjahres. Während die SPD in der Familienpolitik an Zuspruch gewonnen (28 Prozent; +3) hat, ist es ihr auf den ökonomisch gelagerten Feldern nicht gelungen, erkennbar sachpolitisches Vertrauen von der CSU abzuziehen. Entsprechend bleiben die Sozialdemokraten auch in der Bewertung, wem man die Lösung der wichtigsten Probleme im Freistaat zutraut, mit 13 Prozent (-1) weiterhin hinter der CSU zurück.

Die Grünen haben dagegen binnen Jahresfrist ihr sachpolitisches Profil wieder schärfen können. In der Familien- (12 Prozent; +2), Schul- (10 Prozent; +4) und Sozialpolitik (9 Prozent; +3) werden sie jeweils besser bewertet als noch vor einem Jahr. Dies gilt auch für die Energiepolitik (+5), in der die Grünen im Freistaat so viel Vertrauen wie keine andere Partei genießen (45 Prozent). Demgegenüber steckt die bayerische FDP weiterhin in einer Profilierungskrise. In keinem der abgefragten Politikfelder setzen derzeit mehr als 3 Prozent der Wahlberechtigten auf die in München mitregierenden Liberalen.

Die Freien Wähler tun sich auch nach mehr als vier Jahren Parlamentsarbeit schwer, in den Augen der Bayern als landespolitisch kompetent wahrgenommen zu werden. Am ehesten gelingt ihnen dies auf dem Feld der Familienpolitik und Kinderbetreuung (4 Prozent; +2). Die in Bayern nicht im Landtag vertretene Linke spielt in der Sachwahrnehmung der bayerischen Wahlberechtigten weiterhin ebenso wenig eine Rolle wie die Piratenpartei.