BayernTrend Extra Juli '18: Klare Mehrheit für Transitzentren

Wer ist schuld am Unionsstreit?

Der erbitterte Asylstreit in der Union: Für 35 Prozent der Befragten tragen Horst Seehofer und die CSU in erster Linie die Verantwortung dafür. 26 Prozent gaben in der repräsentativen Umfrage von „Kontrovers“ an, Angela Merkel und die CDU trügen die Verantwortung, 37 Prozent sehen Merkel und Seehofer gleichermaßen verantwortlich.