Leinenpflicht: Notwendig oder Verstoß gegen artgerechte Haltung?

Verstöße sind anfechtbar

Das heißt: Wenn Gemeinden eine solche erlassen – ohne dass es ausgewiesene Freilaufflächen gibt, bewegen sie sich rechtlich auf sehr dünnem Eis. Das bestätigt auch Lisa Hoth-Zimak, Tierärztin und Heimtierreferentin beim Deutschen Tierschutzbund: "Es geht darum, dass der Hund zweimal am Tag im Freilauf bewegt werden muss und insgesamt mindestens eine Stunde täglich. Das heißt es widerspricht einfach dem deutschen Recht und kann so dann auch natürlich angefochten werden.“

Schutz der Öffentlichkeit und des Wildes

Die Kehrseite sind natürlich Fälle, in denen frei laufende Hunde nicht unter Kontrolle sind und entweder Menschen angreifen oder Wildtiere. So sterben deutschlandweit jedes Jahr – statistisch gesehen – mindestens drei Menschen an Hundebissen. Auch bei so manchem Wild- oder Nutztierriss sind nicht etwa Wölfe die Täter, sondern Hunde. So schrecklich solche Fälle sind, sind sie jedoch alles andere als die Regel – angesichts von mehr als 10 Millionen Hunden in Deutschland. Das bestätigt auch eine Nachfrage beim Forstbetrieb Wasserburg der Bayerischen Staatsforsten – zuständig für große Waldgebiete östlich von München wie den Ebersberger Forst, den Oettinger und den Burghauser Forst.

Lob für Hundebesitzer

In Anzing treffen wir Forstbetriebsleiter Dr. Heinz Utschig und seinen Revierjagdmeister Jürgen Hörmann. Mit den Hundehaltern in ihrem Revier sind die beiden ziemlich zufrieden, sagt Berufsjäger Hörmann: "Die Erfahrung bei uns ist, dass viele ihre Hunde an der Schleppleine haben und und auch kurz angeleint und die, die sie laufen lassen, die haben sie wirklich unter Kontrolle. Also, die horchen aufs Wort und kommen her. Und da haben wir wie gesagt eigentlich keine Probleme mit irgendwelche Hunden, die dann wildern und irgendwelches Wild jagen."

Besser als Verbote: Dialog und gegenseitige Rücksichtnahme

Von einem Leinenzwang in seinem Bereich hält Forstbetriebsleiter Heinz Utschig wenig: „Den kann man zwar grundsätzlich verhängen. Aber wenn man eine Verordnung erlässt, muss man die auch einhalten und nur kontrollieren. Und das wollen wir eigentlich nicht, dass wir das sanktionieren, vor allen Dingen, weil wir sehen, dass die Hundebesitzer normalerweise vernünftig sind. Und wenn wir Abweichungen feststellen, wenn wir merken: da sind ein paar Hunde außer Kontrolle dann hilft, hat der Dialog mit den Hundebesitzern meistens. Und wenn es nicht hilft, dann muss man halt eine andere Eskalationsstufe wählen.“

Gute Ausbildung schützt auch den Hund

Viele Leute, sagt Utschig, arbeiteten mit ihrem Hund. Viele seien abrufbar und unter Kontrolle: "Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Leute sich bewusst für einen Hund entscheiden und auch bewusst für eine Hundeerziehung.“ Gute Ausbildung und Erziehung schützten dabei nicht nur Menschen und Wildtiere, sondern auch die Hunde selbst, gibt Revierjagdmeister Hörmann zu Bedenken. Vor allem in Gebiete mit Wildschweinen. Stöbere der Hund zur falschen Zeit durchs Unterholz, könne das für ihn sogar tödlich enden, nämlich dann, wenn eine Bache mit Frischlingen den Hund „annimmt“, wie es in der Jägersprache heißt, also angreift.