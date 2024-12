In einer der besonders gut erhaltenen Grabstätten fanden die Archäologen die Überreste eines älteren Mannes.

In einer der besonders gut erhaltenen Grabstätten fanden die Archäologen die Überreste eines älteren Mannes.

13.12.2024, 18:02 Uhr Audiobeitrag

> Bamberg: Archäologen entdecken über 1000 Jahre alte Skelette

Bamberg: Archäologen entdecken über 1000 Jahre alte Skelette

In Bamberg haben Archäologen einen spektakulären Fund gemacht. Bei Grabungen in der Domstraße fanden sie mehrere Grabstätten aus dem Frühmittelalter - mit Überresten von "Ur-Bambergern", die vor mehr als 1000 Jahren in der Stadt gelebt haben.