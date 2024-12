Versorgungszentrum als Mittel gegen Ärztemangel auf dem Land?

Die Marktgemeinde Heiligenstadt, der Maltester Hilfsdienst und das Waldkrankenhaus Erlangen wollen es künftigen Ärztinnen und Ärzten in Heiligenstadt so attraktiv wie möglich machen: Anfang nächsten Jahres starten sie ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).

Hausarzt im Ruhestand überbrückt

Die Idee dahinter sieht wie folgt aus: Im MVZ kümmern sich die Betreiber um die Verwaltung der Praxisräume, um Arzthelfer, Labortätigkeiten und Abrechnungen. Die angestellten Ärzte können sich deshalb allein auf die medizinische Versorgung ihrer Patienten konzentrieren. Für die angestellten Ärzte solle sich so das Private besser mit dem Beruf vereinbaren lassen.

Die nächsten Monate wird das MVZ zunächst ein langjähriger Hausarzt aus Heiligenstadt übernehmen: Peter Landendörfer. Er wollte eigentlich Ende des Jahres in den Ruhestand gehen, doch die Pläne verschieben sich etwas. In der Übergangszeit möchte er als Angestellter im künftigen medizinischen Versorgungszentrum aushelfen. Landendörfer war einer der Initiatoren des Konzeptes.

Ab Februar wird dann ein weiterer Arzt einsteigen, sagt Claudia Ramminger, Geschäftsführerin der Malteser Bamberg, die noch einen dritten Arzt oder eine Ärztin suchen.

Essen auf Rädern und Gesundheitskurse

Das geplante Zentrum in Heiligenstadt soll weit über eine medizinische Versorgung hinaus gehen. So ist etwa ab Februar in den Räumen ein Menüservice für ältere Menschen geplant, der sie zu Hause mit warmem Essen versorgt. Außerdem soll es einen hauptamtlichen Notfallsanitäter geben, der Hausbesuche macht und über Telemedizin auch einen Arzt hinzuziehen kann.

Und mithilfe von Ehrenamtlichen soll es viele soziale Angebote für ältere Menschen geben. Einen Fahrdienst, der Senioren in die Praxis bringt oder mit ihnen mal einen Kaffee trinken geht. Zudem sollen Gesundheitskurse angeboten werden. Die Idee dahinter: Senioren sollen ihre Gesundheitskompetenz verbessern, damit sie länger fit bleiben.

Ein Problem für die Menschen in Heiligenstadt ist, dass es dort keine Apotheke mehr gibt. Daher wollen die Malteser in Heiligenstadt künftig einen Medikamentenservice anbieten. Noch sehen die Räume des Maltester Gesundheitszentrums in Heiligenstadt nach Baustelle aus – aber am 8. Januar soll es dann planmäßig losgehen.