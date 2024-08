Kühle Orte an heißen Tagen: Zufluchtsorte in und um München

Draußen, auf den Stufen vor der Glyptothek, staut sich die Hitze. 31 Grad sagt der Wetterbericht – doch die fühlen sich eher wie knapp 40 an. Sobald aber die Tür zum Museum aufgeht, kommt einem eine angenehm kühle Brise entgegen.

Oliver Hülden, Konservator der staatlichen Antikensammlungen und der Glyptothek, kommt gerade aus seinem Büro direkt hinter dem Königsplatz: "Das Gebäude hat einen Art Treibhauseffekt, man fühlt sich wie in einem Gewächshaus", stöhnt er. Er habe sich fast geärgert, dass ihm nicht früher die Idee kam, seinen Laptop einzupacken und sein Büro kurzfristig in die Glyptothek zu verlegen. Denn auch wenn Hülden die Temperatur in den alten Gemäuern der berühmten Skulptursammlung nicht exakt beziffern kann, geht er von gefühlt 25 Grad aus: "Das Gebäude ist ein Ziegelwerk und die Wände sind natürlich sehr massiv", erklärt er und deutet auf die runden Decken, "und die Gewölbestrukturen wurden an römische Thermen angelehnt". Das halte die Wärme ab, so de Konservator. Anders sei das in der Antikensammlung direkt gegenüber: "Die verfügt über ein Glasdach, das im Sommer für tropische Temperaturen sorgt".

Interaktive Karte zeigt kühle Kirchen und Trinkwasserspender auf

Wer seine Sommertage zwar kühl, aber nicht unbedingt zwischen lauter Marmorskulpturen verbringen will, für den hat die Stadt München eine interaktive Karte mit kühlen Orten veröffentlicht [externer Link].

Eingezeichnet sind hier neben den diversen Hallen- und Freibädern eine ganze Reihe öffentlich zugänglicher Brunnen und Kirchen. In den Gemäuern der Kirchen ist es bei hochsommerlichen Temperaturen nämlich angenehm kühl und manchmal bieten die Gotteshäuser ihren Besuchern auch Wasser an.

Trinkwasser gibt es aber auch an anderen Stellen der bayerischen Landeshauptstadt: Aktuell betreibe das Baureferat 77 Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Dazu gehört etwa der Bärenbrunnen am Elisabethmarkt. Das kleine Rinnsal kommt aus einem massiven Stein heraus und versorgt die Schwabinger an heißen Tagen mit Flüssigkeit. Zehn weitere Trinkwasserspender sollen laut der Stadt München im Laufe dieses Jahres noch hinzukommen, außerdem seien einige öffentliche Toiletten mit Trinkwasserspendern ausgestattet.