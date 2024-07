Aufbauarbeiten für das Gäubodenvolksfest haben begonnen

Auch wenn das Gäubodenvolksfest in Straubing erst am 9. August startet, spüren Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz in der Stadt seit Montag erste Auswirkungen. Weil die Aufbauarbeiten für das Fest und die Ostbayernschau begonnen haben, ist der Großparkplatz "Am Hagen" in Straubing gesperrt. Das Gelände ist während der Auf- und Abbauarbeiten als Großbaustelle ausgewiesen und darf daher nur von Berechtigten betreten werden.

Stadt schafft Ersatzparkplätze und Buspendelservice

Die Stadt Straubing hat an der Westtangente einen Ersatzparkplatz mit 1.000 Plätzen eingerichtet. Sie sind - mit Ausnahme der Volksfestzeit - gratis. Außerdem gibt es einen kostenlosen Buspendelverkehr zum Theresienplatz.

Elf Tage Ausnahmezustand

Das Gäubodenvolksfest beginnt am 9. August Es läuft elf Tage. Sieben Festzelte und 130 Attraktionen sind auf dem Gelände "Am Hagen" verteilt. Die zuständige Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH erwartet auch in diesem Jahr über eine Million Besucher.