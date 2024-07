Aschaffenburg: Was machen Nilgans-Küken im Regenrohr?

Durch den Gulli in die Freiheit

Dann kam den Einsatzkräften die erfolgversprechende Idee: Sie öffneten einen Gullideckel und lockten durch den Lichteinfall die jungen Tiere zur Öffnung. Dort konnte die Feuerwehr die Küken behutsam greifen und schließlich wieder freilassen. Die Nilgans-Eltern warteten bereits am Torbogen zum Schlosspark und watschelten dann mit ihrem Nachwuchs davon. "Solche Einsätze sind auch für uns nicht alltäglich", sagt Andreas Heil von der Feuerwehr Aschaffenburg.

Allerdings musste die Feuerwehr vor genau einem Jahr zu einem ähnlichen Einsatz zum Schloss ausrücken. Damals mussten acht Nilgansküken aus einem Regenrohr am Schloss befreit werden. Eine Schlossmitarbeiterin hatte die Küken in ihrer Notlage bemerkt und dann die Feuerwehr gerufen. Die machten die Küken in einem Fallrohr in etwa 22 Metern Höhe ausfindig und retteten die Küken aus dem Rohr.

Immer mehr Wildgänse in Bayern

Egal ob Graugänse, Nilgänse, Kanadagänse oder Rostgänse - in Bayern lassen sich seit Jahren immer mehr Wildgänse nieder. Die Wildgänse finden vielerorts optimale Bedingungen vor. Ob am Altmühl- oder Starnberger See, am fränkischen Main, an der Donau oder im Englischen Garten in München. Bauern etwa finden die zu Hunderten über ihre Felder watschelnden Tiere gar nicht gut. Denn die massenhaft nach Futter suchenden Gänse bedeuten für einige Landwirte enorme Ernteausfälle. Hinzu kommt die Not mit dem Kot. Die Landwirte, die das Gras mähen und als Tierfutter verwenden, würden gern auf diese Hinterlassenschaften der Gänse verzichten.

Ein seit 2014 laufendes Projekt der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zum Gänse-Management in Bayern soll zeigen, mit welchen Methoden man der vielen Vögel Herr werden kann. Die ersten Erkenntnisse zeigen: Ob jagen, vertreiben, Eier manipulieren oder weglocken - die eine durchschlagende Maßnahme gibt es nicht.