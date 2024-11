Ampel-Aus in Berlin: So reagieren fränkische Politiker

Von Respektbekundungen bis Vorwürfen ist bei den Reaktionen der fränkischen Abgeordneten auf die Ereignisse in Berlin alles dabei: Carsten Träger, der SPD-Bundesabgeordnete aus Fürth, lobte die Entscheidung des Bundeskanzlers Olaf Scholz. "Wir haben verhandelt, Kompromisse angeboten und dabei bis zuletzt im Interesse des Landes an Lösungen gearbeitet. Christian Linder wollte aber offenbar keine Lösung. Jetzt ist es wichtig, dass wir einen geordneten Übergang zu den vorgezogenen Neuwahlen im Frühjahr 2025 schaffen. Denn die Menschen in diesem Land brauchen Sicherheit und Stabilität", schreibt Träger in einer Mitteilung.

"Wir tragen eine staatspolitische Verantwortung und eine Verantwortung gegenüber den Menschen in unserem Land. Ein Finanzminister, der sich vorrangig als Lobbyist der Reichen versteht, bringt uns in der aktuellen Lage nicht weiter. Vielmehr müssen wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die hart arbeiten und die Leistung erbringen, um dieses Land am Laufen zu halten. […] Es gilt: Das Land geht immer vor Partei!", schreibt der Bamberger SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz.

Renate Schmidt fordert mehr Kompromissbereitschaft

Renate Schmidt, ein Urgestein der bayerischen SPD und frühere Bundestags-Vizepräsidentin, begrüßte die Entscheidung von Olaf Scholz: "Es bedeutet erstens einmal Klarheit und das ist gut. Weil es war in den letzten Wochen und Monaten kaum mehr zu ertragen", sagte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Dabei zog sie Parallelen zum Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt im Jahr 1982. Auch damals habe es ein Papier gegeben – wie das, das Christian Lindner verfasst hatte. Aus Renate Schmidts Ansicht sei es nun gegeben, "die wichtigsten Dinge noch unter Dach und Fach zu bringen" und dann den Weg für Neuwahlen freizumachen. Sie forderte die Politik auf, mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen – gerade weil wir in einer "Umbruchphase" leben. "Das ist noch nicht so richtig durchgedrungen. Es werden die alten Kämpfe gekämpft und diese alten Kämpfe sind im Moment eigentlich obsolet", sagte sie.

Grüne: Lindner handelte im Parteiinteresse

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum aus Bamberg versucht, die Entscheidung als Chance für einen Neuanfang zu sehen, und wirft FDP-Chef Christian Lindner Parteitaktik vor. "Dass Christian Lindner am Tag, an dem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird, bereit ist, für seine eigene Profilierung die Koalition zu sprengen, ist extrem verantwortungslos. Er hat Parteitaktik vor Verantwortung für das Land gestellt. Wir Grüne sind nicht bereit, unsere äußere Sicherheit, die auch in der Ukraine verteidigt wird, gegen sozialen Zusammenhalt und Klimaschutz auszuspielen, wie es die FDP wollte. Alle drei Punkte brauchen wir jetzt".

Union fordert sofortige Vertrauensfrage

Für die CSU und ihre Schwesterpartei CDU ist der geplante Zeitpunkt für das Stellen der Vertrauensfrage, nämlich Mitte Januar, zu spät. Die Unions-Politiker fordern unisono, dass bereits jetzt in dieser Hinsicht gehandelt wird. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgeber aus Schwebheim bei Schweinfurt erteilt dem Wunsch von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Absage, dass die Union Gesetzesentscheidungen von SPD und Grünen bis Weihnachten unterstützt. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte sie wörtlich: "Ich bin im Moment nicht der Ansicht, dass wir mit der SPD und mit den Grünen zu den Entscheidungen kommen, die unser Land jetzt braucht. Und da auch Kanzler Scholz auf die CDU/CSU angewiesen sein wird, wird er uns auch entgegenkommen müssen".

Ähnlich äußerte sich auch der Nürnberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Frieser: "Scholz, der mit seinem kleinkarierten Einschlagen und seinen ziellosen Ausführungen wieder gezeigt hat, dass er nicht das Format zum Kanzler hat, denkt er könne die Vertrauensfrage bis Januar hinauszögern und unser Land derweil tiefer in die Krise lenken. Die Vertrauensfrage muss nächste Woche gestellt werden, um Wahlen im Januar zu ermöglichen. Vorher sind wir nicht zu Gesprächen bereit!"

FDP: Weiter für Verantwortung bereit

Der Bayreuther FDP-Abgeordnete und medienpolitische Sprecher der Partei, Thomas Hacker, schrieb auf X: „Wir haben Vorschläge für eine Wirtschaftswende vorgelegt, um unser Land wieder auf Erfolgskurs zu bringen. […] Unsere Vorschläge wurden von SPD und Grünen nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert. Die Freien Demokraten sind unverändert bereit, Verantwortung für dieses Land zu tragen. Und wir werden dafür kämpfen, dies in einer anderen Regierung im nächsten Jahr auch zu tun“. Und Karsten Klein, der Landesgruppenchef der FDP im Bundestag, bekräftigte noch einmal die Haltung seiner Partei auf X: "Deutschland braucht eine Wirtschaftswende. Wir müssen die wirtschaftliche Dynamik jetzt entfachen. Schade, dass Scholz + Habeck wieder nicht die Kraft dafür hatten".