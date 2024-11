BR24live: Ampel-Aus - jetzt spricht Bundespräsident Steinmeier

Neuwahlen und zwar so schnell wie möglich: Die Unionsfraktion um Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Ampel-Bruch aufgefordert, spätestens nächste Woche die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen und nicht wie von Scholz angekündigt bis Januar zu warten.

Wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet das Aus der Ampel konkret und wie reagieren die bayerischen Politiker? Mehr dazu ab 10.55 Uhr bei BR24live. Erwartet wird gegen 11 Uhr außerdem ein Statement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Um 11.50 Uhr folgt ein BR24 extra zu den aktuellen Entwicklungen.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht Druck: "Jetzt darf keine Zeit mehr verloren werden. Deutschland braucht rasch Neuwahlen und eine neue Regierung", forderte er.

Der Kanzler hingegen hält an seinem Zeitplan für die kommenden Monate fest. Er werde nun das tun, was für das Land notwendig sei, sagte Scholz. Die Regierung werde auch in den kommenden Wochen und Monaten ihre Arbeit machen. Neuwahlen wären dann am 30. März 2025 möglich.

Inzwischen folgen der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zahlreiche weitere personelle Konsequenzen. Unter anderem tritt Bundesverkehrsminister Volker Wissing aus der FDP aus, bleibt aber Minister. Der Kanzlerberater Jörg Kukies wird neuer Finanzminister.