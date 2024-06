Als Fake-Maskottchen: Youtuber schmuggelt sich ins EM-Stadion

Verkleidet als Maskottchen "Albärt" ist es einem 27-jährigen Influencer gelungen, die Sicherheitskontrollen des Münchner EM-Stadions auszutricksen. In dem Video auf seinem Youtube-Kanal dokumentiert Marvin Wildhage, wie er sich zunächst in China das Kostüm des Maskottchens der Fußball-Europameisterschaft zum Reinschlüpfen nachmachen ließ. Rund 5.000 Euro habe ihn die Verkleidung mit Versand und Zollgebühren gekostet, erzählt er seinen knapp 900.000 Abonnenten.

Mit gefälschtem Kostüm und Ausweisen bis auf den Rasen der Münchner Arena

Mit gefälschten Ausweisen und einem durch offizielle Aufkleber getarnten Sponsorenfahrzeug gelang es ihm und zwei weiteren Begleitern, die Kontrolleure an der Zufahrt zur Arena auszutricksen. Diese stellten zwar bei der Einfahrt in das Parkhaus fest, dass die Codes auf den Ausweisen nicht funktionierten – wie im Video zu sehen und hören ist. Der gefälschte Parkausweis des Youtubers überzeugte sie anscheinend aber doch, den Wagen durchzuwinken.

Bei der Eröffnungsfeier gelangte Wildhage im Maskottchenkostüm bis aufs Spielfeld. Sogar ein Foto mit Mario Gómez konnte er in seiner Verkleidung noch machen. Eine offizielle Betreuerin der UEFA zog ihn während der Eröffnungsfeier vom Spielfeld, allerdings nicht, weil sie ihn durchschaut hatte, sondern um ihm zu sagen, er solle in die Kabine gehen und seine Ruhezeiten einhalten, wie Wildhage erzählt.

Polizei nimmt Youtuber vorübergehend fest

Kurz darauf flog der Schwindel allerdings auf. Am Ende des Videos berichtet Wildhage, er sei schließlich erwischt und von den Ordnungskräften in Gewahrsam genommen worden. Die UEFA bestätigte am Montag, dass es beim 5:1 der Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag in der Münchner Arena "einen Vorfall mit einem gefälschten Maskottchen-Kostüm gegeben" habe. Drei Personen hätten sich unberechtigt Zugang zum Stadion verschafft. "Die UEFA hat die Situation ausgewertet und die notwendigen organisatorischen Maßnahmen eingeleitet", teilte der Dachverband mit. Es gebe laufende Verfahren der Ermittlungsbehörden.

Der Youtuber wurde mit einem Stadionverbot belegt – und wurde ebenso wie einer seiner Begleiter vorübergehend festgenommen. Die Polizei bestätigte auf Anfrage die vorübergehende Festnahme von zwei 27-jährigen Männern im Stadion. Das Kostüm, gefälschte Akkreditierungen und Aufnahmegeräte seien sichergestellt worden. Ermittelt wird wegen Urkundenfälschung, Erschleichen von Leistungen und Hausfriedensbruch.

Innenminister Herrmann fordert Konsequenzen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zeigte sich wegen der Sicherheitspanne alarmiert und fordert Aufklärung: "Der Vorfall muss schnell und konsequent nachbereitet werden", sagte er dem BR. Die Zutrittskontrollen lägen in der alleinigen Verantwortung der EURO 2024 GmbH als Veranstalter. "Die Bayerische Polizei wurde beim Einlass des Youtubers nicht eingebunden. Das Polizeipräsidium München hat nach Bekanntwerden sofort reagiert und bereits die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen."

Die Aktion des YouTubers sorgte zudem offenbar dafür, dass mit dem Kontrollpersonal ein ernstes Wort gesprochen wurde - oder wie es offiziell heißt: Das Polizeipräsidium habe den Veranstalter "nachdrücklich sensibilisiert, die erforderlichen strengen Zutrittskontrollen zuverlässig immer durchzuführen".