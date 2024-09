800 Jahre Stadt Landau – und wie Bayern zum Rautenwappen kam

Mit einem großen Fest feiert die niederbayerische Stadt Landau an der Isar am Samstag und Sonntag die Verleihung der Stadtrechte vor 800 Jahren. Das ist zugleich ein Stück bayerische Geschichte, denn Landau zählt zu den ältesten Städten im Freistaat.

Landau: Drittälteste Stadt in Niederbayern

In Niederbayern ist die Bergstadt auf einem Hügel über der Isar nach Landshut (Stadtrecht seit 1204) und Straubing (1218) die drittälteste Stadt. Der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Kelheimer - auch Ludwig der Reiche genannt - verlieh Landau im Jahr 1224 die Stadtrechte. Das alles wird am Wochenende mit einem großen zweitägigen Fest am Samstag und Sonntag gefeiert.

800 Jahre Landau an der Isar – Feierwochenende steht an

Die gesamte obere und untere Stadt wird zu einer Feier- und Kulturmeile mit zahlreichen Attraktionen. Auf mehreren Bühnen gibt es Musik, Theater, Tanz und sonstige Aufführungen.

Zudem wird am Samstag und Sonntag in der Stadthalle insgesamt sechs Mal das Festspiel "Das perfekte Geschenk" aufgeführt. Die Stadt verspricht eine "temporeiche Zeitreise" zur 800 Jahr-Stadt-Feier.

Denkmal zum Stadtjubiläum steht schon

Bereits im Januar hat Landau zum Jubiläumsjahr eine lebensgroße Bronzestatue bekommen, die den Stadtgründer Herzog Ludwig der Kelheimer und dessen Gattin Ludmilla zeigt. Geschaffen hat die moderne Skulptur der renommierte bayerischen Bildhauer Josef Michael Neustifter aus Eggenfelden.

Das große Denkmal zum Stadtjubiläum ist ein Geschenk der der Bramenkamp-Kulturstiftung an die Stadt Landau und wurde in der Kunstgießerei Otto Strehl in Eisenfelden nahe Altötting gegossen. Das sehenswerte Kunstwerk steht seit Januar vor dem Rathaus auf dem Landauer Stadtberg und erinnert an die Stadtgründer.

Weiß-blaue Rauten mit in die Ehe gebracht

Die Heirat von Ludmilla mit dem Wittelsbacher-Herzog und Stadtgründer Ludwig I. ist bis heute auch das Fundament für die Rauten im bayerischen Staatswappen. Ludmilla brachte als Nachfahrin der Grafen von Bogen die weiß-blauen Rauten mit in die Ehe. Wiege des Bayerischen Rautenwappens darf sich aber die niederbayerische Stadt Bogen nennen.