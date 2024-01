800 Jahre Stadt Landau an der Isar: Ein Denkmal zum Geburtstag

Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art bekommt die niederbayerische Stadt Landau an der Isar am Samstag. Zum 800-jährigen Stadtjubiläum spendiert die private Kulturstiftung Bramenkamp der Bergstadt ein große Bronzeskulptur des renommierten Bildhauers Joseph Michael Neustifter. Sie wird am Samstag auf dem zentralen Marienplatz vor dem Rathaus enthüllt.

Neue große Kunstdenkmäler in deutschen Städten sind in Zeiten klammer öffentlicher Kassen selten geworden. Zwei Jahre hat Künstler Joseph Michael Neustifter an der großen Bronzeskulptur gearbeitet. Die Spannung ist groß in Landau an der Isar. Viele fragen sich, wie sie wohl aussehen wird? Der BR durfte schon vorab einen Blick darauf werfen.

Bildhauer hat zwei Jahre lang an der Bronzeskulptur gearbeitet

In der Kunstgießerei Otto Strehl in Eisenfelden nahe Altötting öffnen sich plötzlich zwei große Stahltore. Und schon glänzt die Skulptur golden schimmernd in der Mittagssonne. Sie zeigt den Wittelsbacher Herzog Ludwig, der vor allem durch seine Stadtgründungen Geschichte geschrieben hat und als einer der Architekten des heutigen Bayern gilt. Unter anderem gründete er im Jahr 1204 Landshut, 1218 Straubing und 1224, also genau vor 800 Jahren, auch Landau.

Die Bronzeskulptur, die den Herzog mit seiner Frau Ludmilla zeigt, wird mit Hilfe eines Krans auf einen Laster gehoben. Ganz nah dabei Künstler Joseph Michael Neustifter. "Jetzt geht es um die Sicherheit", erklärt er, während er die Helfer dirigiert. "Wir müssen die Bronzeskulptur auf der Ladefläche jetzt ganz genau festzurren, weil sonst die Gefahr zu groß wäre, dass irgendetwas verrutscht oder umkippt".

Künstler schaffte auch Plastiken in Marktl und Lourdes

Neustifter, der gerade 75 Jahre alt geworden ist und nur vor Energie sprüht, hat in seinem Atelier im nahegelegenen Eggenfelden viele bekannte große Plastiken geschaffen, die Benedikt-Säule von Marktl und die Mariensäule in Lourdes zum Beispiel. Und jetzt auch die große Bronzeskulptur von Herzog Ludwig und Ludmilla zum Stadtjubiläum in Landau. Ein zwei Jahre dauernder Prozess, erzählt Neustifter. Ganz ohne Blatt und Bleistift. "Ich brauche kein Papier und keine Zeichnung, alle meine Arbeiten habe ich mental entwickelt", erklärt der Künstler. "Das ist ein unbewusster Prozess und dann fließt es über die Hand direkt in die Form. Ich bin dann nicht ich, ich bin das Medium." Und so ist auch die erste Miniatur der neuen Skulptur für Landau entstanden.