80 Jahre Frieden: Landshut würdigt Fritz Koenig und Roman Herzog

Leuchter aus dem Nachlass von Roman Herzog

Der Leuchter von Zahara Schatz steht hingegen als überdimensionale Ausführung in Jerusalem. Ihr Ansinnen ist auch in der Miniatur in Landshut erkennbar. Sechs Stränge, die ins Licht führen. Sie erinnern an mehr als sechs Millionen ermordete Jüdinnen und Juden in Europa.

Beinahe wäre der Leuchter in Vergessenheit geraten. Wiederentdeckt im Nachlass von Roman Herzog hat ihn der Landshuter Richard Hillinger, der das Exponat nun dem Koenigmuseum überreicht hat. "Als Zwölfjähriger hat Roman Herzog aus seinem Zimmer in Landshut einen der letzten Todesmärsche mitverfolgt. In seinen Memoiren schreibt er, es habe ihn als Kind erschüttert und sollte immer eine Richtschnur seiner Politik bleiben."

Veranstaltungsreihe "80 Jahre Frieden"

Dass im Koenigmuseum der Einsatz beider berühmter Landshuter für die Erinnerungskultur nun weiterlebt, ist zugleich Auftakt einer Veranstaltungsreihe der Stadt. Achtzig Jahre nach Kriegsende habe die Stadt aber bewusst nicht den Krieg in den Vordergrund gestellt, erklärt Benedikt Schramm, Abteilungsleiter Kultur in Landshut. Der Titel stattdessen: "80 Jahre Frieden".

Angelehnt an den Effekt, den gelungene Erinnerungskultur haben solle, so Schramm: "Nicht nur das Tradieren von Wissen, sondern das Lernen aus der Geschichte, eine Empathie für das Leid der Opfer zu entwickeln und dadurch eben auch zu einem besseren, gedeihlichen und friedlichen Miteinander in unserer Gesellschaft zu kommen."

Bis April veranstaltet die Stadt weitere Ausstellungen, Lesungen oder Gesprächsrunden [externer Link].