23.01.2025, 10:03 Uhr Bildbeitrag

> BR24live 14 Uhr: Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus

Gefoltert, erniedrigt, bestialisch ermordet: Was in den NS-Vernichtungslagern geschah, darf niemals in Vergessenheit geraten. Der Bayerische Landtag erinnert zum 80. Jahrestag der Befreiung an die Opfer. BR24live kommentiert den Gedenkakt ab 14 Uhr.

Von BR24 Redaktion