14:57 Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks

Kleve: Nach dem Anschlag in Berlin sucht die Polizei deutschlandweit nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri. In Berlin haben die Ermittler offenbar seine Fingerabdrücke an der Tür des Anschlags-LKW gefunden. Das berichten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR. Die Polizei im nordrhein-westfälischen Emmerich hatte heute Morgen eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht, wo der 24-jährige zeitweise gemeldet gewesen sein soll. Berichte, wonach dabei auch vier Menschen festgenommen wurden, hat die Bundesanwaltschaft dementiert. Eine Ermittlungspanne wird derweil aus Berlin gemeldet. Nach Informationen des RBB waren gestern geplante Hausdurchsuchungen nicht durchgeführt worden, weil die Beschlüsse des zuständigen Gerichts fehlten. Die Durchsuchungen in Kreuzberg und Prenzlauer Berg fanden deshalb erst heute früh statt. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" wiederum soll sich Amri bereits vor Monaten als Selbstmordattentäter angeboten haben.

Berlin: Drei Tage nach dem Anschlag ist der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wieder geöffnet. Die Betreiber verzichteten aber auf grelle Beleuchtung und laute Musik. Seit dem späten Vormittag besuchen die Menschen die Verkaufsstände wieder. Der Tatort bleibt aber gesperrt. Zum Gedenken an die Anschlagopfer werden weiter Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Außerdem verstärkte die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen.

Bamberg: Der Mann, der in der vergangenen Silvesternacht die elfjährige Janina erschossen hat, ist wegen Mordes zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter des Landgerichts Bamberg sagte, der 54-Jährige habe den Eltern den unwiederbringlichen Verlust ihres Kindes zugefügt. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert. In der Neujahrsnacht hatte der Verurteilte im Dorf Unterschleichach in Unterfranken mit einem Revolver in die Nacht geschossen und dabei die elfjährige Janina tödlich getroffen. Sie hatte in einer Gruppe auf der Straße gefeiert.

Moskau: Mit einer feierlichen Gedenkveranstaltung hat Russland Abschied von dem bei einem Attentat getöteten Türkei-Botschafter Karlow genommen. Dessen Sarg war in der Halle des Außenministeriums aufgebahrt. Präsident Putin, Regierungschef Medwedew und Außenminister Lawrow legten Blumen nieder. Bereits gestern hatte Putin dem Botschafter posthum den Titel eines Helden Russlands verliehen. Ein türkischer Polizist hatte Karlow am Montag bei einer Ausstellungseröffnung in Ankara erschossen und die Tat mit dem russischen Vorgehen im Syrien-Krieg begründet, bevor er von weiteren Polizisten erschossen wurde. Bezüglich der Hintergründe für die Tat hat Russland vor zu schnellen Schlussfolgerungen gewarnt. Der türkische Präsident Erdogan machte bereits die Gülen-Bewegung für den Anschlag verantwortlich.

Aleppo: Die Evakuierung von Ost-Aleppo geht offenbar nur langsam voran. Noch immer seien tausende Zivilisten und Kämpfer in dem zerstörten Stadtteil, sagte ein Sprecher der Rebellen. In der Nacht und am Morgen seien weitere 20 Busse und viele Privatfahrzeuge aus Aleppo abgefahren. Gestern Abend hatte es widersprüchliche Angaben über die Situation in der Stadt gegeben. So berichtete die Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte, die letzten Aufständischen hätten die Stadt verlassen. Die Vereinten Nationen bestätigten das aber ausdrücklich nicht.

Fürth: Das Landesamt für Statistik hat seine neueste Bevölkerungsprognose für Bayern vorgelegt. Sie bezieht sich auf das Jahr 2035. Bis dahin sollen die Bevölkerungszahlen vor allem im Süden Bayerns ansteigen. Nach Angaben des Amtes soll vor allem der Landkreis Dachau von einem wahren Bürger-Boom profitieren. Düster sieht es dagegen für den Landkreis Wunsiedel aus. Hier wird die Bevölkerung um 15 Prozent schrumpfen. Bayernweit steigt die Bevölkerungszahl bis 2035 auf 13,5 Millionen. Im Jahr 2015 waren es 12,8 Millionen. Die Prognose hat auch ergeben, dass die Bayern immer älter werden. Demnach erhöht sich auch das Durchschnittsalter. Nach den Berechnungen der Statistiker steigt es in den kommenden 20 Jahren auf 46,1 Jahre. 2015 lag der Wert bei 43,6 Jahren.

Mühlheim an der Ruhr: Der Discounter Aldi Süd ruft drei Nudelsorten zurück, die seit Anfang Dezember verkauft wurden. Dabei geht es um die Pastasorten "Mafaldine", "Conchiglie" und "Eliche rigate". Nach Angaben des Lieferanten wurde in den Nudeln ein chemischer Fremdgeruch und Fremdgeschmack festgestellt. Aldi-Süd fordert seine Kunden auf, die Produkte in den Filialen zurückzugeben. Hinweise auf eine Gesundheitsgefahr gibt es nach Angaben des Unternehmens aber nicht.

Augsburg: Die beiden als vermisst gemeldeten Frauen aus Gersthofen-Hirblingen sind tot. Das bestätigte die Polizei heute auf einer Pressekonferenz. Ihre Leichen wurden in rund zwei Kilometer Entfernung in der Nähe einer Kläranlage gefunden. Die im Boden vergrabenen Körper wiesen Stichverletzungen auf. Als Tatverdächtigten hat die Polizei den 31 Jahre alten Nachbarn der Frauen festgenommen. Er sei in Verdacht geraten und habe nicht schlüssig erklären können, wo er sich in den vergangenen Tagen aufgehalten hatte. Im Auto des Mannes fanden die Ermittler eine Rechnung für einen Spaten.

Augsburg: Die schwäbische Stadt rüstet sich für die große Evakuierungsaktion. Seit dem Mittag ist ein Bürgertelefon geschaltet, außerdem wurde eine eigene Internetseite eingerichtet. 54.000 Menschen müssen am ersten Weihnachtsfeiertag für eine Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen. Allein die Polizei wird mit etwa 800 Beamten im Einsatz sein. Nach Angaben der Augsburger Behörden handelt es sich um die bundesweit größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen werden mit Bussen und Straßenbahnen in Sammelunterkünfte wie das FCA-Stadion oder die Messe gebracht. Die britische Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Mit 3,8 Tonnen ist sie der größte Blingänger, der jemals in Augsburg gefunden wurde.

Mönchengladbach: Einen Tag nach der Trennung von André Schubert hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach Dieter Hecking als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der zuletzt beim VfL Wolfsburg tätige Coach hat einen Vertrag bis Mitte 2019 unterzeichnet. Die Gladbacher kündigten an, Hecking vor dem Trainingsauftakt am 4. Januar offiziell vorzustellen. Und Zweitligist Greuther Fürth hält an seinem Übergangs-Trainer Janosch Radoki fest. Er bleibt jetzt mindestens bis Saisonende.

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens zunehmend bewölkt, in Unterfranken etwas Regen mit Glatteisgefahr, sonst teils sonnig, teils trüb. Höchstwerte minus 2 bis plus 7 Grad. In der Nacht etwas Regen oder Schnee, örtlich Glatteis. Tiefstwerte minus vier bis plus drei Grad. Morgen an den Alpen sonnig, sonst viele Wolken oder trüb bei 1 bis 7 Grad. Ab Heiligabend überwiegend bewölkt und zeitweise Regen.