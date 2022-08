Fünf Seen Filmfestival 2022 Gewinnen Sie Tickets

Am 24. August startet das Fünf Seen Filmfestival. Bis zum 4. September werden insgesamt 130 der besten mitteleuropäischen Filme gezeigt, darunter auch zahlreiche BR-(Ko-)Produktionen. Wir verlosen 3 x 2 Tickets für je einen Film Ihrer Wahl aus dem BR-Angebot.

Das Fünf Seen Filmfestival ist eines der drei größten Filmfestivals Süddeutschlands. Auf dem Programm stehem rund 130 der besten mitteleuropäischen Filme. Der Bayerische Rundfunk ist einer der Hauptmedienpartner des Filmfestivals und freut sich, vor der eindrucksvollen Kulisse der oberbayerischen Seen eine Auswahl seiner (Ko-)Produktionen präsentieren zu können.

BR-(Ko-)Produktionen auf dem Filmfest

BR-Koproduktion "Rimini" In Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling sind vom BR die Spielfilme "Mehr denn je", "Rimini", "Schweigend stehrt der Wald", "Ente gut! Mädchen allein zu Haus" und "Tom und Hacke" zu sehen. In der Sektion Dokumentarfilme werden die beiden BR-(Ko-)Produktionen "Alpenland" und "Nach der Arbeit" präsentiert. Bei den Kurzfilmen werden vom BR "Get home safe", "Die Show", "Unter der Welle" und "Von Friesen und Pandabären" gezeigt.

Gespräche und Begegnungen

Neben den Filmen zeichnen schon immer Gespräche und Begegnungen das Fünf Seen Filmfestival aus. Auch in diesem Jahr werden zahlreiche prominente Gäste aus der Filmbranche mit dem Publikum über ihre Werke und das Filmemachen diskutieren. Ein besonderes Highlight ist das Gespräch mit dem diesjährigen Ehrengast des Festivals, Iris Berben, über ihren Film "Miss Sixty" am 27. August ab 20 Uhr im Seebad Starnberg. BR-Moderatorin Christina Wolf führt durch den Abend.

Füllen Sie dieses Verlosungsformular bis Sonntag, den 21. August 2022 um 23.59 Uhr aus und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für eine BR-(Ko-)Produktion Ihrer Wahl im Programm des Fünf Seen Filmfestivals.

Verlosung von 3 x 2 Tickets für das Fünf Seen Filmfestival 2022. Mindestteilnahmealter ist 16 Jahre. Beschäftigte des Bayerischen Rundfunks sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit diesen (Ko-)Produktionen ist der BR auf dem Fünf Seen Filmfestival 2022 vertreten. Aus diesem Angebot können die Gewinner Ihre Tickets auswählen:

SPIELFILME

Mehr denn je (2022)

am 29.08.2022 um 17:30 und 20 Uhr im Kino Breitwand Gauting,

am 31.08.2022 um 17:15 und 20:15 Uhr in Starnberg sowie

am 03.09.2022 um 17 Uhr in Gauting und um 20 Uhr in Starnberg

Rimini (2022)

am 31.08.2022 um 20 Uhr in Starnberg sowie

am 01.09.2022 um 17 und um 20 Uhr in Gauting

Schweigend steht der Wald (2022)

am 31.08.2022 um 17 und um 20 Uhr in Gauting sowie

am 01.09.2022 um 20:30 und 21:45 Uhr in Starnberg

Ente gut! Mädchen allein zu Haus (2016)

am 02.09.2022 um 20:30 Uhr in Wessling und

am 04.09.2022 um 14 Uhr in Gauting

Tom und Hacke (2012)

am 03.09.2022 um 14:30 Uhr in Starnberg

Requiem (2006)

am 04.09.2022 um 17:15 Uhr in Starnberg

DOKUMENTARFILME

Alpenland (2022)

am 25.08.2022, um 17 und um 20 Uhr in Gauting sowie

am 26.08.2022 um 17:15 und um 20 Uhr in Gauting

Nach der Arbeit (2021)

am 25.08.2022 um 17 Uhr in Gauting und um 20:15 Uhr in Seefeld sowie

am 01.09.2022 um 20 Uhr in Gauting

KURZFILME

Get home safe (2022)

am 26.08.2022 um 20:30 Uhr im Programm 2 in Wessling

Die Show (2021)

am 27.08.2022 um 20 Uhr im Programm 3 in Gauting

Unter der Welle (2021)

am 26.08.2022 um 20:15 Uhr im Short Plus Award 2 in Seefeld und

am 27.08.2022 um 17 Uhr im Short Plus Award 2 in Gauting