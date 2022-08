BR Fernsehen LETsDOK – die lange Nacht des Dokumentarfilms

Die Dokumentarfilme im BR Fernsehen in der Übersicht:

"Tod und Spiele – München '72" Episode 3 und 4 der vierteiligen Serie (Episode 1 und 2 am 7. September 2022 im BR Fernsehen) Dokuserie, D 2022 Buch und Regie: Lucio Mollica, Bence Máté ARD Mediathek: ab 26. August 2022

Als der israelische Filmemacher Yair Lev sich wegen einer Erbschaft um die Papiere seines in Wien geborenen und in Israel verstorbenen Großvaters kümmert, macht er eine mysteriöse Entdeckung. Neben seinem Großvater gibt es noch einen zweiten Ernst Bechinsky, mit denselben Geburtsdaten. Die Identität seines Großvaters wurde kurz nach 1945 anscheinend von einem hohen Nazi gestohlen, der später sogar Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Innsbruck/Tirol wurde. Der Regisseur begibt sich auf intensive Spurensuche, indem er wie ein Detektiv Schritt für Schritt die verzweigte Wahrheit ans Licht bringt. Neben der unglaublichen Aufdeckung eines kriminalistischen Falles handelt der Film von den Nachfolge-Generationen der Holocaust-Überlebenden und den deutschsprachigen Nazi-Nachfahren und deren Verhältnis heute.