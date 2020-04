Sprech(er)stunden "Weihnachten" 2020 Christmas Cracker

Wie jedes Jahr, bieten wir auch 2020 unsere beliebten Lesungen in der Adventszeit an, in diesem Jahr sogar gleich an fünf Orten! in München, Rosenheim und Wasserburg unter dem Motto "Ach, du liebe Weihnachtszeit!" sind die Texte mal frech, mal nachdenklich, mal kritisch und mal ganz gemütlich. In Schrobenhausen und Gempfing wird es dagegen eher besinnlich unter dem Motto "Freu dich Erd' und Sternenzelt"bzw. "Wie schön leuchtet der Morgenstern"