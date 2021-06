I Feel Love Giorgio Moroder im Gespräch mit Fritz Egner

Mehr Videos zum Panel

Die jungen Jahre

Im Gespräch mit Fritz Egner und Moderator Markus Aicher zeigte sich der gebürtige Südtiroler Giorgio Moroder sehr entspannt und ließ im lockeren Plauderton seine Anfänge als Schlagersänger "Giorgio" (Looky Looky) und seine frühe Zeit als Produzent und Synthesizer-Pionier im München der 1970er Jahre Revue passieren, gab Einblicke in die Entstehungsgeschichte seiner Hits Flashdance ... What A Feeling, Love to Love You Baby, Take My Breath Away und erzählte von der Kontroverse um seinen Score zu Fritz Langs Metropolis.