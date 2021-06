Musik bestimmt den Ton Live erleben, wie Filmmusik wirkt

Lyrisch, sphärisch, mysteriös: Hohes Niveau beim Wettbewerbspanel

Über 60 Einsendungen im öffentlichen Wettbewerb – und ein hohes Niveau der Kompositionen, sowohl bei den Hobbykomponisten als auch den Studenten der Münchner Hochschule für Musik und Theater: Das ist das stolze Ergebnis des Wettbewerbspanels. Im Mittelpunkt des Panels unter der Moderation von AZ-Kulturredakteur Adrian Prechtel stand diesmal der computeranimierte Kurzfilm Tea Time, der, so Podiumsteilnehmer und Filmkomponist Gerd Baumann, „unglaublich gut gemacht ist“. Er habe kaum glauben können, dass Studenten diesen Film hergestellt hätten. Eine Vertreterin dieses Studententeams der Technischen Hochschule Georg-Simon-Ohm in Nürnberg, Co-Regisseurin Marie Kister, und der Komponist des Originalsoundtracks, Simon Scharf, waren zu Gast im Panel. Ebenfalls mit dabei: Filmkomponist Christoph Zirngibl, der in diesem Jahr den Preis stiftet und den Gewinner des Wettbewerbs, den Hobbykomponisten Klaus Pfreundner, einen Tag lang in sein Studio einlädt und ihm wertvolle Tipps „in Sachen Filmmusik“ gibt. Weitere Gäste: ein dreiköpfiges Ensemble (Cello, Bassflöte, Harfe) der Münchner Hochschule für Musik und Theater, das live drei Studenten-Beiträge vorspielt, die außerhalb des Wettbewerbs liefen und die Eingangssequenz des Films vertont haben.