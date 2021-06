Michael Bully Herbig und Ralf Wengenmayr Timing, Rhythmus und Visionen

Zwei Kreative und ein Erfolg nach dem anderen

Filmkomponist Ralf Wengenmayr eröffnete das Panel auf seine Art: Lässig am Flügel spielte er ein Medley aus den Bully-Filmen, zu denen er die Musik geschrieben hat. Seine Vergangenheit als Barpianist wurde mit dieser glanzvollen Einlage lebendig. Darüber hinaus schilderte er seinen Werdegang mit Klavier- und Kompositionsstudium in Augsburg und anschließendem „Selbststudium“, in dem er sich das Komponieren erst richtig beibrachte, indem er die Partituren großer klassischer Werke verinnerlichte.

Spannend war dieses Panel vor allem durch die Frage, wie und warum zwei Erfolgsmenschen – noch dazu Herbig in Personalunion als Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent – so gut miteinander funktionieren. Über die Anfänge berichtete Bully Herbig ohne Umschweife. Er kannte damals keinen einzigen Filmkomponisten und besorgte sich fünf CDs mit verschiedenen Kompositionen. „Eine klang nach Hollywood“, das war für ihn ausschlaggebend: Es war die Musik von Ralf Wengenmayr. Und als sie sich dann kennenlernten, so Herbig, „war es Liebe auf den ersten Blick.“ Was sie außerdem verbindet: Beide sind Perfektionisten und dies treibt sie zu Höchstleistungen an.