Luise Kinseher über ihr neues Kabarett-Format "Spaß muss es machen und zünden"

"dreizueins" ist geballte Frauenpower: In Luise Kinsehers neuem Kabarett-Format sind die Frauen zwar in der Überzahl, für den einzigen Mann in der Runde kann das aber sogar ein Vorteil sein, wie die Gastgeberin im BR.de-Interview erzählt.

BR.de: 3 zu 1 gilt vielen als das ideale Verhältnis von Tonic zu Gin. Sieht "Mary from Bavary", eine ihrer beliebtesten Rollen, das auch so? Und ist es auch eine gute Mischung für eine Fernsehsendung, Frau Kinseher?

Luise Kinseher: Mary from Bavary nimmt es nicht so genau mit dem Verhältnis von Gin und Tonic, für sie kommt es hauptsächlich auf die Größe des Trinkgefäßes an. Das füllt sie zuerst mit Eis, dann gibt sie Gin dazu und wenn dann immer noch was reinpasst, kommt noch ein Spritzer Tonic drauf. Wichtig ist, dass es nicht zu wässrig wird! Das gilt auch für eine gute Fernsehsendung: Spaß muss es machen und zünden!

Über die Sendung dreizueins ist geballte Frauenpower: Luise Kinseher verbindet in ihrer neuen Sendung unterhaltsame Kabarett-Nummern mit spritziger Talk-Atmosphäre. Das Besondere: Es dominieren die Frauen, Gastgeberin Luise Kinseher empfängt pro Sendung zwei Kabarettistinnen und einen Mann im Ambiente einer Almhütte.

Drei Frauen und ein Mann. Ist der Überraschungs-Mann damit automatisch in der Defensive oder eher der Hahn im Korb?

Der Mann in meiner Sendung befindet sich in absoluter Wohlfühlatmosphäre! Er kann sich entspannen, er ist außer Konkurrenz und alle freuen sich! Er darf ein defensiver Hahn sein: Er muss nicht mit anderen Männern in Rivalität treten, sich aber trotzdem voll und ganz als Mann fühlen!

Männer können, so erzählt man sich, in einer Frauenrunde ganz anders sein als in einer Männerrunde. Gilt das auch für die Frauen? Und beobachten Sie diesen Effekt in Ihrer Sendung ebenso?

Es ist ja kein Geheimnis, dass Frauenrunden ziemlich lustig sein können! Stutenbissigkeit oder Zickenkrieg gibt es bei uns gar nicht, ich glaube ohnehin, das sind reine Männerphantasien. Wir Frauen halten zusammen und befördern uns gegenseitig.

Männer und Frauen haben oft unterschiedliche Blickwinkel. Wo liegen die meisten Männer definitiv falsch?

Zu Gast in der Premieren-Sendung: Gerburg Jahnke (l.), Constanze Lindner (m.), zusammen mit Gastgeberin Luise Kinseher. Es ist jetzt nicht so, dass es bei uns um die verschiedenen Blickwinkel geht oder darum, wer wann wo falsch liegt. Ich finde es gut, dass wir das Verhältnis mal umdrehen. Oft nimmt eine Frau allein unter Männern an einer Kabarettsendung teil, bei dreizueins überlassen wir dieses Privileg auch mal den Männern. Am Ende ist es so, dass wir eine launige, lustige und unterhaltsame Truppe sind, die Spaß hat, miteinander eine Show zu machen.

Und welches Frauen-Geheimnis würden Sie den Männern auch in Ihrer neuen Sendung niemals verraten?

Das größte Geheimnis von uns Frauen ist es, dass wir Männer großartig finden.