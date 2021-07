Vierter Tag "Mitmischen" im BR So funktioniert Themenplanung und Recherche

Vorheriges Bild Nächstes Bild BR-Standort München-Freimann Für die "Mitmischer" in den aktuellen Fernsehformaten beginnt der Tag in München-Freimann mit der Morgensitzung von Bayern Aktuell. Dort tauschen sich Vertreter aller Hörfunk-, Fernseh- und Online-Formate sowie die Korrespondenten aus den Regionalstudios (über Video zugeschaltet) gemeinsam mit Chefredakteur Christian Nitsche über ihre Berichterstattung des Tages aus.

Chef vom Dienst der Fachredaktion Wirtschaft und Soziales, Tobias Brunner, erklärt den "Mitmischern", wie die Vorplanung einer Sendung abläuft. Angelika Dendorf aus Ingolstadt und Ralf Jägerhuber aus Unterhaching folgen nach der Sitzung Redakteur Karsten Böhne aus der Fachredaktion "Wirtschaft und Soziales“ in das Großraumbüro der sogenannten "Vorplanung". Die Redaktion produziert keine eigene Sendung, sondern liefert Beiträge zu allen Wirtschaftsthemen den verschiedenen aktuellen BR-Sendungen zu. Als sogenannter "Chef vom Dienst“ ist Tobias Brunner heute unter anderem dafür zuständig, Autoren für Themen zu beauftragen und die Themen, an denen die Redaktion arbeitet, in das Planungssystem "Open Media“ einzutragen. Schließlich brauchen alle Redaktionen einen Überblick, wer gerade an welcher Geschichte arbeitet und welchen Beitrag sie gegebenenfalls für ihre Sendung übernehmen können. Es findet zwar heute Vormittag noch kein aktueller Dreh statt, den die "Mitmischer“ begleiten können – doch Tobias Brunner kann ihnen trotzdem viel zeigen. Zum Beispiel: Wie kommen eigentlich die vielen Inhalte aus seiner Redaktion in die BR24-App und auf die BR.de-Website? Und was gibt es bei der langfristigen Themenplanung einer Redaktion zu beachten? Natürlich lassen sich die zwei "Mitmischer" auch eine Führung über das BR-Gelände in München-Freimann, auf dem gerade viel Neues entsteht, nicht entgehen.

"Mitmischen“ bei Kontrovers: Hinter den Kulissen eines Politmagazins

In der Redaktion des BR-Politik-Magazins "Kontrovers“ erleben die "Mitmischer“ mit, wie der Donnerstagvormittag nach Ausstrahlung einer Sendung abläuft. Zunächst wird die Sendung des Vorabends kritisch nachbesprochen: Sind alle beteiligten Redakteure und Autoren zufrieden mit der Themenzusammenstellung und dem Verlauf der Sendung? Was hätte man besser machen können? Wie viele Zuschauer haben die Sendung gesehen und bei welchem Thema haben viele umgeschaltet? Ganz besonders interessant für Redaktionsleiter Andreas Bachmann ist dieses Mal: Wie fanden die Besucher die Sendung?

Als "Mitmischerin“ Anni Rieß erzählt: "Der Beitrag zum Thema Altersarmut hat mich besonders interessiert und bewegt.“ Schließlich sei sie selber seit dem heutigen Tag 60 und ihre Rente rücke näher. Da wird die Sitzung durch ein spontanes Geburtstagsständchen unterbrochen. So viel Zeit muss sein … Redaktionsleiter Andreas Bachmann und die Autoren der jeweiligen Beiträge machen sich eifrig Notizen als die vier Gäste nach und nach erzählen, was ihnen an der Sendung besonders gut gefallen hat, aber auch, welche Aspekte ihnen zu kurz kamen. Wann bekommt man schon einmal am Morgen nach der Sendung so direktes Feedback und konstruktive Kritik von den Zuschauern?

"Mitmischer" Josef Gaab nennt einige Aspekte, die seiner Meinung nach beim Beitrag zum Thema "Schulbildung" berücksichtigt werden müssen. Weiter geht’s mit der Themenplanung für die nächste "Kontrovers"-Sendung am 27. Juni. Autorin Anne Hinder erzählt, dass sie etwas zur Schulbildung an der Mittelschule plane. Ein guter Anlass für "Mitmischer“ Josef Gaab zu berichten, welche Aspekte ihm in der Berichterstattung zum Thema "Bildung“ fehlen. Der Münchner ist in der berufsvorbereitenden Bildung tätig und erlebt somit täglich mit, was schief läuft im Bildungssystem. Autorin Anne Hinder ist dankbar für so viel "Input“.

Zum Abschluss eines diskussionsreichen Vormittags bei "Kontrovers“ lernen die "Mitmischer“ den langjährigen "Kontrovers"-Autor Christian Stücken kennen. Der Journalist hat sich intensiv mit dem Kriminalfall rund um das Verschwinden des Mädchens "Peggy“ beschäftigt und 2012 durch eine Dokumentation über den Fall dazu beigetragen, dass der Prozess gegen den fälschlicherweise als Täter verurteilten Ulvi K. neu aufgerollt wurde. Fasziniert hören sie Christian Stückens Erläuterungen zu, wie eine professionelle journalistische Hintergrundrecherche in einem Kriminalfall abläuft und nutzen die Gelegenheit für viele Fragen: Wie schwer fällt es als Journalist in so einem Fall objektiv zu bleiben? Wie berichtet man über neue Erkenntnisse, die so aber nicht gesichert sind? Oder wenn möglicherweise Aussage gegen Aussage steht? So spannend ist journalistische Arbeit.

