Freude über Auszeichnung Der WorldDAB Award 2021 geht an Helwin Lesch

"Ich freue mich sehr über die Verleihung dieses renommierten Preises von WorldDAB. Ich fühle mich geehrt und bin gleichzeitig dankbar für die großartige Unterstützung, die ich über viele Jahre hinweg von meinen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und im WorldDAB Steering Board erhalten habe. Gemeinsam haben wir in der Tat viel für DAB erreicht. Das Digitalradio wird dazu beitragen, dass das Radio auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die Menschen spielt und eine gemeinsame Informationsbasis für Diskussionen in unserer Gesellschaft bietet."