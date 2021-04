Technische Umstellung Radio-Frequenzen in Mittenwald ändern sich zum 30. Juni

"DAB+ nimmt immer stärker an Fahrt auf: Die landesweiten und regionalen Sendernetze sind in Bayern hervorragend ausgebaut und versorgen die Bevölkerung mit einer großen Vielfalt aus lokalen, regionalen und landesweiten digitalen Programmangeboten. Allein der Bayerische Rundfunk bietet mit fünf zusätzlichen Programmen, unter anderem BR Heimat, BR Schlager oder Puls über DAB+ mehr Radio als je zuvor. Um den Sparvorgaben der KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Folge zu leisten, müssen wir auch in der UKW-Verbreitung beginnen dort zu sparen, wo es aktuell noch ohne gravierende Empfangseinbußen für unser Publikum möglich ist. Den Investitionen der letzten Jahre in neue digitale Sendernetze und dem Ausbau unseres Programmangebots wird auf diese Weise Rechnung getragen. Auftrag und Ziel bleibt weiterhin eine flächendeckende Grundversorgung unserer Angebote."