Technische Umstellung Radio-Frequenzen für Burgberg im Allgäu ändern sich

In der Gemeinde Burgberg im Allgäu sind die fünf UKW-Programme des BR ab 28. Februar künftig über die Frequenzen vom Sender Grünten zu empfangen. Aufgrund der technischen Umstellung kann eine Suche auf UKW-Radios notwendig sein. Über DAB+ sind in der Region alle Programme auch in glasklarer Klangqualität vom Sender Grünten empfangbar.