Fragen und Antworten FAQ zu Klare Sprache

Seit 1.September 2022 wird "Klare Sprache" beim Bayerischen Rundfunk in den Programmen BR Nord HD und BR Süd HD als zusätzliche Tonspur angeboten. Die neue Tonspur gibt es bereits auch bei folgenden HD-Programmen: Das Erste HD, hr HD, NDR HD, One HD, Radio Bremen TV HD, rbb HD, tagesschau24, WDR HD, ZDF HD, ZDFinfo HD, ZDFneo HD und 3sat HD.

2. Smart TVs: "Klare Sprache" via HbbTV über die rote Taste der Fernbedienung einstellen. Öffnen Sie hierzu die Einstellungen der ARD-Startleiste (Symbol des Einstellrädchen) und wählen Sie "Klare Sprache" in der mittleren Spalte unter Audio-Kanal aus. Voraussetzung ist, der Smart-TV lässt die Umschaltung per HbbTV zu - was bei vielen Modellen der Fall ist.