DVB-T2 HD Am 3. April in Nürnberg und Mittelfranken Sendersuchlauf starten

Am Mittwoch, 3. April 2019 werden zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr an den Sendern Nürnberg, Dillberg und Büttelberg Frequenz-Änderungen vorgenommen. Dabei wechseln Das Erste, BR Fernsehen, ARD-alpha und weitere Programme auf neue Sendekanäle. Zuschauer in Nürnberg und Mittelfranken, die über DVB-T2 HD fernsehen, müssen daher am 3. April ab 10.00 Uhr einen Sendersuchlauf starten. Wer Fernsehen über Satellit, Kabel oder IPTV empfängt, ist nicht betroffen.

Ab 3. April 2019 sind das ARD- und BR-Bouquet im Empfangsbereich der Sender Nürnberg, Dillberg und Büttelberg auf ihren endgültigen Sendekanälen 29 und 42 zu empfangen. Betroffene Zuschauer, die via DVB-T2 HD fernsehen, werden im Vorfeld über Hinweis-Einblendungen im BR-Fernsehen und auf ARD-alpha über die anstehende Umstellung informiert. Das ZDF-Bouquet ist nicht betroffen.

Zuschauer mit DVB-T2 HD Empfang in Mittelfranken müssen deshalb am Stichtag ab 10.00 Uhr einen neuen Sendersuchlauf (automatisch oder manuell) an ihrem Empfangsgerät starten. Bei manchen Modellen kann auch zuerst das Rücksetzen auf Werkseinstellungen notwendig sein.

Öffentlich-Rechtliche Programme über DVB-T2 HD in Mittelfranken ab 3. April: ARD-Bouquet ZDF-Bouquet BR-Bouquet Neu: Kanal 42 (642 MHz) Kanal 34 (578 MHz) Neu: Kanal 29 (538 MHz) Das Erste

One HD

arte HD

Phoenix HD

tagesschau 24 HD

NDR HD ZDF HD

ZDFneo HD

ZDFinfo HD

3sat HD

KiKA HD BR Süd/Nord HD

ARD-alpha HD

hr HD

MDR HD

rbb HD

SWR HD

Am Nürnberger Funkturm wechseln auch private TV-Anbieter (kostenpflichtige freenet TV - Plattform) auf die neuen Sendekanäle 25 (506 MHz) und 35 (586 MHz). Auch für den Empfang dieser Kanäle ist ein Sendersuchlauf erforderlich.

Wegen der Umstellungsarbeiten sind am 3. April in der Zeit zwischen Mitternacht und 10 Uhr die Programme im ARD- und BR-Bouquet in Nürnberg und Mittelfranken nicht empfangbar. Auch die privaten Programme, die auf neue Sendekanäle wechseln, sind im Raum Nürnberg vorübergehend unterbrochen.

Dieser abschließende Kanalwechsel ist notwendig, da einige der bisher vorübergehend genutzten DVB-T2 HD Sendekanäle künftig dem Mobilfunk vorbehalten sind. Die finalen Sendekanäle waren noch anderweitig belegt und stehen erst jetzt zur Verfügung.

Wichtig: Wer Fernsehen über Satellit oder Kabel empfängt, ist nicht betroffen.