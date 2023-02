DAB+-Netz Bayern BR startet am Senderstandort Hersbruck/Pommelsbrunn mit DAB+

Neben einer besseren Klangqualität bietet DAB+ eine deutlich größere Programmvielfalt als UKW. Über DAB+ ist unter anderem die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat in hervorragender Audio-Qualität verfügbar. Auch die anderen digitalen Radioprogramme wie BR Schlager oder PULS, das junge Programm des BR, der Ereigniskanal BR24live, BR Verkehr und die bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, BR24 sowie viele Regionalprogramme sind in exzellenter Digitalqualität über DAB+ empfangbar.

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11D mit der Inbetriebnahme des neuen Senders auf 83 Standorte. Damit verfügen bei DAB+ 95,8 Prozent der Menschen in Bayern über Indoor-Empfang. Mobil, also im Auto sowie im Außenbereich, haben 99,2 Prozent DAB+ Empfang. Auf den Autobahnen in Bayern herrscht praktisch Vollversorgung. Auch im weiteren Jahrsvorlauf plant der BR den DAB+ Ausbau in Bayern weiter voranzutreiben.