DAB+ Ausbau in Unterfranken Zwei neue DAB+ Sender in Unterfranken

Der Bayerische Rundfunk nimmt am Mittwoch, 13. Oktober 2021, in den unterfränkischen Gemeinden Ostheim vor der Rhön und in Zeil am Main zwei neue DAB+ Senderstandorte in Betrieb. Dadurch werden die beiden Orte und die nähere Umgebung künftig sehr viel besser mit DAB+ versorgt – auch der Empfang in Gebäuden und in Tallagen verbessert sich deutlich. Neben einer besseren Klangqualität bietet DAB+ eine erheblich größere Programmvielfalt als UKW.