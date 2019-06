Positive IFA-Bilanz Großer Erfolg für ARD-Präsentation

Mit großem Erfolg hat die ARD auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin ein vielfältiges Angebot mit dem Schwerpunkt Digitalradio präsentiert. Die öffentlich-rechtlichen Sender sowie Gerätehersteller präsentierten Neuheiten und Servicedienste rund um DAB.

Das Pubikum auf der IFA bekam in der "Digitalen Welt", einem Gemeinschaftsstand der ARD, die ganze Bandbreite von Digitalradio-Geräten für zu Hause und unterwegs zu sehen - vom einfachen Küchenradio bis zum Auto-Nachrüstset. Wie funktioniert der Empang beim Digitalradio? Wie sieht das Angebot der ARD in Sachen DAB aus? Und was hat es mit dem künftigen Mobilitätsservice TPEG auf sich? Auch diese Fragen der Besucher wurden beantwortet.

Highlight "Interaktive Slideshow"

Neben dem Digitalradio stießen der HbbTV-Standard und das hochauflösende Fernsehen bei den Besuchern auf durchgängig hohes Interesse. Nach den bereits seit Längerem empfangbaren Programmen Das Erste HD und ARTE HD sind in diesem Jahr weitere sieben ARD-Programme in HD gestartet. Anfang 2014 sind mit 15 Sendern absehbar fast alle ARD-Programme in bester Bild- und Tonqualität zu empfangen. Beim Thema HbbTV standen die Mediatheken der ARD und die überarbeitete Elektronische Programmvorschau (ARD EPG) im Mittelpunkt.