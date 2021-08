BR-Benefizaktion Sandra Rieß moderiert die Sternstunden-Gala 2021

Sandra Rieß, bekannt als Gesicht der BR24 Rundschau und des Wirtschaftsmagazins Plusminus (vom BR im Ersten), moderiert in diesem Jahr die Sternstunden-Gala im BR Fernsehen. Gemeinsam mit Volker Heißmann wird die 35-Jährige am Freitag, 10. Dezember 2021 die Sendung präsentieren, die den Höhepunkt des alljährlichen Sternstunden-Tags im Bayerischen Rundfunk darstellt. Einen ganzen Tag lang werden im BR-Programm Spenden für Kinder in Not gesammelt.