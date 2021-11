BR-Benefizaktion Sternstunden-Gala 2021 wieder aus Unterföhring

Am Freitag, 10. Dezember 2021, feiert der Bayerische Rundfunk wieder seinen traditionellen Sternstunden-Tag. 2020 kam hier mit 11,91 Millionen Euro ein Rekordergebnis für Kinder in Not zusammen. In diesem Jahr sollte die Spenden-Gala wieder live aus der Frankenhalle Nürnberg gesendet werden – doch die hohen Corona-Infektionszahlen sowie die Notlage auf den Intensivstationen lassen eine Publikumsveranstaltung dieser Größe nicht zu. Daher wird die Sternstunden-Gala ein weiteres Mal aus dem BR-Studio Unterföhring ausgestrahlt und nicht vor großem Saalpublikum.