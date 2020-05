Preis der "Stiftung Gesundheit" radioFeature über Cannabis als Medizin ausgezeichnet

"Es gibt die Cannabis-Fans und Cannabis-Gegner und da auch Stimmen zu finden aus der Mitte war nicht ganz einfach. Ich bin froh, dass es mir irgendwie gelungen ist. Kurz nach der Freigabe von medizinischem Cannabis habe ich das erste Mal was zu dem Thema gemacht. Auf den Artikel habe ich eine riesengroße Resonanz bekommen und wurde auch mit ganz vielen Klischees konfrontiert. Da habe ich mir gedacht, in dieses Thema will ich mich mal richtig reinknien und vielleicht auch ein bisschen mit diesen Klischees brechen."