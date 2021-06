Auszeichnung für PULS "Die Frage" gewinnt Journalistenpreis Informatik

Der Journalistenpreis Informatik, den das Format nun gewonnen hat, honoriert jeweils mit 5.000 Euro Beiträge in Print, TV und Radio, die Informatikforschung verständlich vermitteln und dabei sowohl deren Chancen als auch Risiken aufzeigen. In den Vorjahren ging der Fernsehpreis an "Quarks und Co" vom WDR und "Xenius" von Arte. Ausgelobt wird der Preis von der Saarländischen Staatskanzlei.