PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2016 Gutes Kinderfernsehen im Fokus

Häufig Thema: Flüchtlingskinder

So begleitet die holländische Dokumentation "New"einen Jungen aus Uganda, der gerade erst in den Niederlanden angekommen ist und seine neue Umgebung staunend mit allen Sinnen begreifen und entdecken will. Im britischen Beitrag "The Boy on the Bicycle" zeigt der syrische Flüchtlingsjunge Ahmed den jungen Zuschauern seine Welt, die derzeit aus dem 13 Quadratkilometer großem Flüchtlingslager Za’atri in Jordanien besteht – ganz aus seiner eigenen Sicht.