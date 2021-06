NaturVision Filmfestival BR-Koproduktionen ausgezeichnet

Kann es gelingen, das Bayerische Meer - den Chiemsee - von einer Seite zu zeigen, die noch nicht bekannt ist? Es kann! "Die utopische und intensiv verzweigte Artenvielfalt wird auf wunderbare Art und Weise gezeigt und gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, ganz einfach in ein sehr komplexes Ökosystem hineinzublicken", heißt es in der Würdigung. Beim NaturVision Festival in Ludwigsburg bekam der Film "Wildes Deutschland: Der Chiemsee" dafür den Preis der Jugendjury.