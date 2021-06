Medienpreis Rufzeichen Gesundheit "Ein wertvoller Beitrag"

Kinderkrankheit des 21. Jahrhunderts

Ausschlaggebend für das Metabolische Syndrom ist ein stark erhöhtes Übergewicht. In Deutschland sind nach einer Studie des Robert Koch-Instituts bereits 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig. Die meisten von ihnen bleiben auch als Erwachsene "Schwergewichte" und sie sind gefährdet für Spätfolgen wie Diabetes und Arteriosklerose. Deshalb ist die Prävention und Therapie in jungen Jahren so wichtig.